24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0228569$ 0.0228569 $ 0.0228569 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.47% Prisendring (1D) -3.36% Prisendring (7D) +16.44% Prisendring (7D) +16.44%

Party (PARTY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PARTY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PARTY er $ 0.0228569, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PARTY endret seg med +0.47% i løpet av den siste timen, -3.36% over 24 timer og +16.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Party (PARTY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Opplagsforsyning 2.05B 2.05B 2.05B Total forsyning 2,051,275,133.82 2,051,275,133.82 2,051,275,133.82

Nåværende markedsverdi på Party er $ 1.29M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PARTY er 2.05B, med en total tilgang på 2051275133.82. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.29M.