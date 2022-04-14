Party (PARTY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Party (PARTY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Party (PARTY) Informasjon $Party is the #3 BRC-20 ticker with 5-byte, launched as the test token of BTC.Fun. BTC. Fun is a memecoin launchpad for BTC native assets, deployed on Merlin Chain. BTC.Fun enables permissionless launching and trading of native Bitcoin assets, including Runes and BRC20 tokens, with multi-chain liquidity support. The platform stands out for its user-friendly approach, featuring fair launch mechanisms, guaranteed refunds for unsuccessful launches, and innovative features such as live streaming and AI-powered trading tools. By redirecting minting fees into liquidity pools and offering cost-effective cross-chain solutions, BTC.Fun creates a sustainable ecosystem that fosters community engagement and growth. Offisiell nettside: https://btc.fun/details Kjøp PARTY nå!

Party (PARTY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Party (PARTY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Total forsyning: $ 2.05B $ 2.05B $ 2.05B Sirkulerende forsyning: $ 2.05B $ 2.05B $ 2.05B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M All-time high: $ 0.0228569 $ 0.0228569 $ 0.0228569 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00093032 $ 0.00093032 $ 0.00093032 Lær mer om Party (PARTY) pris

Party (PARTY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Party (PARTY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PARTY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PARTY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PARTYs tokenomics, kan du utforske PARTY tokenets livepris!

