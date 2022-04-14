Param (PARAM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Param (PARAM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Param (PARAM) Informasjon Param Token ($PARAM) powers a modular, interconnected Web3 gaming ecosystem developed by Param Labs. As the central utility token, $PARAM facilitates governance, ecosystem revenue sharing, and practical utility across the network. It serves as a payment method within the ecosystem, for example in Wager Matches, and is also used for gas fees across Param's network layers. Token holders benefit from exclusive discounts, staking rewards, and a voice in governance through a democratic voting mechanism. The token economics are designed to sustainably support and enhance the ecosystem's value, with a deflationary mechanism to promote long-term value appreciation. The ecosystem is geared towards revolutionizing gaming experiences by leveraging AI and blockchain technologies, uniting unique IPs within a vast gaming ecosystem. Offisiell nettside: https://paramgaming.com/ Teknisk dokument: https://docs.paramlabs.io/param-litepaper Kjøp PARAM nå!

Param (PARAM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Param (PARAM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 46.92K $ 46.92K $ 46.92K Total forsyning: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Sirkulerende forsyning: $ 259.00M $ 259.00M $ 259.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 362.31K $ 362.31K $ 362.31K All-time high: $ 0.179478 $ 0.179478 $ 0.179478 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00018115 $ 0.00018115 $ 0.00018115 Lær mer om Param (PARAM) pris

Param (PARAM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Param (PARAM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PARAM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PARAM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PARAMs tokenomics, kan du utforske PARAM tokenets livepris!

PARAM prisforutsigelse Vil du vite hvor PARAM kan være på vei? Vår PARAM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PARAM tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!