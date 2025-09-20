Param (PARAM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.179478$ 0.179478 $ 0.179478 Laveste pris $ 0.00007207$ 0.00007207 $ 0.00007207 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -2.13% Prisendring (7D) -2.13%

Param (PARAM) sanntidsprisen er $0.00018115. I løpet av de siste 24 timene har PARAM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PARAM er $ 0.179478, mens den rekordlave prisen er $ 0.00007207.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PARAM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Param (PARAM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 46.92K$ 46.92K $ 46.92K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 362.31K$ 362.31K $ 362.31K Opplagsforsyning 259.00M 259.00M 259.00M Total forsyning 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Param er $ 46.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PARAM er 259.00M, med en total tilgang på 2000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 362.31K.