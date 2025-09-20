Dagens Param livepris er 0.00018115 USD. Spor prisoppdateringer for PARAM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PARAM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Param livepris er 0.00018115 USD. Spor prisoppdateringer for PARAM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PARAM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PARAM

PARAM Prisinformasjon

PARAM teknisk dokument

PARAM Offisiell nettside

PARAM tokenomics

PARAM Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Param Logo

Param Pris (PARAM)

Ikke oppført

1 PARAM til USD livepris:

$0.00018115
$0.00018115$0.00018115
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Param (PARAM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:25:54 (UTC+8)

Param (PARAM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.179478
$ 0.179478$ 0.179478

$ 0.00007207
$ 0.00007207$ 0.00007207

--

--

-2.13%

-2.13%

Param (PARAM) sanntidsprisen er $0.00018115. I løpet av de siste 24 timene har PARAM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PARAM er $ 0.179478, mens den rekordlave prisen er $ 0.00007207.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PARAM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Param (PARAM) Markedsinformasjon

$ 46.92K
$ 46.92K$ 46.92K

--
----

$ 362.31K
$ 362.31K$ 362.31K

259.00M
259.00M 259.00M

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Param er $ 46.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PARAM er 259.00M, med en total tilgang på 2000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 362.31K.

Param (PARAM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Param til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Param til USD ble $ -0.0000113108.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Param til USD ble $ +0.0000451216.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Param til USD ble $ -0.00001538497013307278.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0000113108-6.24%
60 dager$ +0.0000451216+24.91%
90 dager$ -0.00001538497013307278-7.82%

Hva er Param (PARAM)

Param Token ($PARAM) powers a modular, interconnected Web3 gaming ecosystem developed by Param Labs. As the central utility token, $PARAM facilitates governance, ecosystem revenue sharing, and practical utility across the network. It serves as a payment method within the ecosystem, for example in Wager Matches, and is also used for gas fees across Param's network layers. Token holders benefit from exclusive discounts, staking rewards, and a voice in governance through a democratic voting mechanism. The token economics are designed to sustainably support and enhance the ecosystem's value, with a deflationary mechanism to promote long-term value appreciation. The ecosystem is geared towards revolutionizing gaming experiences by leveraging AI and blockchain technologies, uniting unique IPs within a vast gaming ecosystem.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Param (PARAM) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Param Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Param (PARAM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Param (PARAM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Param.

Sjekk Paramprisprognosen nå!

PARAM til lokale valutaer

Param (PARAM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Param (PARAM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PARAM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Param (PARAM)

Hvor mye er Param (PARAM) verdt i dag?
Live PARAM prisen i USD er 0.00018115 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PARAM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PARAM til USD er $ 0.00018115. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Param?
Markedsverdien for PARAM er $ 46.92K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PARAM?
Den sirkulerende forsyningen av PARAM er 259.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPARAM ?
PARAM oppnådde en ATH-pris på 0.179478 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PARAM?
PARAM så en ATL-pris på 0.00007207 USD.
Hva er handelsvolumet til PARAM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PARAM er -- USD.
Vil PARAM gå høyere i år?
PARAM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PARAM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:25:54 (UTC+8)

Param (PARAM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.