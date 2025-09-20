Parallel (PAR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.15 24 timer lav $ 1.18 24 timer høy All Time High $ 5.6 Laveste pris $ 0.623886 Prisendring (1H) +0.13% Prisendring (1D) -0.04% Prisendring (7D) -0.87%

Parallel (PAR) sanntidsprisen er $1.18. I løpet av de siste 24 timene har PAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.15 og et toppnivå på $ 1.18, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PAR er $ 5.6, mens den rekordlave prisen er $ 0.623886.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PAR endret seg med +0.13% i løpet av den siste timen, -0.04% over 24 timer og -0.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Parallel (PAR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.63M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.63M Opplagsforsyning 2.24M Total forsyning 2,240,894.0

Nåværende markedsverdi på Parallel er $ 2.63M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PAR er 2.24M, med en total tilgang på 2240894.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.63M.