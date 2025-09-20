Papichulo (CHULO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.23% Prisendring (1D) -2.45% Prisendring (7D) -2.27% Prisendring (7D) -2.27%

Papichulo (CHULO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CHULO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHULO er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHULO endret seg med -1.23% i løpet av den siste timen, -2.45% over 24 timer og -2.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Papichulo (CHULO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 218.17K$ 218.17K $ 218.17K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 221.67K$ 221.67K $ 221.67K Opplagsforsyning 815.07M 815.07M 815.07M Total forsyning 828,133,925.0 828,133,925.0 828,133,925.0

Nåværende markedsverdi på Papichulo er $ 218.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHULO er 815.07M, med en total tilgang på 828133925.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 221.67K.