Pacato (PACATO) Informasjon Introducing Pacato ($PACATO), the latest meme token set to dominate the crypto space! Inspired by the playful spirit of Coinbase CEO's recent marriage to Angela Meng, Pacato made its debut at their wedding, becoming the "new dog" in the world of meme tokens. As a tribute to the couple's love story and to the vibrant meme culture, Pacato symbolizes fun, loyalty, and a new era in the crypto world. With a growing community and innovative plans for future developments, $PACATO aims to follow in the pawprints of successful dog-themed tokens like Dogecoin and Shiba Inu, but with a unique twist tied to the Coinbase legacy. Whether you're a seasoned crypto trader or new to the meme token scene, $PACATO offers exciting opportunities to be part of a fresh, playful, and community-driven project. Get ready to watch Pacato fetch success on the Base chain! Offisiell nettside: https://pacato.xyz/ Kjøp PACATO nå!

Pacato (PACATO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pacato (PACATO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.17K $ 31.17K $ 31.17K Total forsyning: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Sirkulerende forsyning: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 31.17K $ 31.17K $ 31.17K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Pacato (PACATO) pris

Pacato (PACATO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pacato (PACATO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PACATO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PACATO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PACATOs tokenomics, kan du utforske PACATO tokenets livepris!

