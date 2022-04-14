Paca AI (PACA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Paca AI (PACA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Paca AI (PACA) Informasjon Alpaca Network is an on-ramp for AI agents, decentralized R&D lab and marketplace for Artificial Intelligence (AI). The project is focused on making AI more accessible and affordable by creating a platform for collaboration between AI developers and users. The marketplace allows developers to share their models and tools, while users can access these resources to complete tasks or build new AI solutions. The project's goal is to democratize AI technology and make it accessible to a wider range of individuals and businesses. Offisiell nettside: https://www.alpacanetwork.ai/ Teknisk dokument: https://www.alpacanetwork.ai/whitepaper Kjøp PACA nå!

Paca AI (PACA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Paca AI (PACA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 872.18K $ 872.18K $ 872.18K Total forsyning: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Sirkulerende forsyning: $ 753.69M $ 753.69M $ 753.69M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M All-time high: $ 0.01178802 $ 0.01178802 $ 0.01178802 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00115721 $ 0.00115721 $ 0.00115721 Lær mer om Paca AI (PACA) pris

Paca AI (PACA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Paca AI (PACA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PACA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PACA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PACAs tokenomics, kan du utforske PACA tokenets livepris!

PACA prisforutsigelse Vil du vite hvor PACA kan være på vei? Vår PACA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PACA tokenets prisforutsigelse nå!

