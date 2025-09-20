Paca AI (PACA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00127849 24 timer lav $ 0.00134649 24 timer høy Prisendring (1H) -0.42% Prisendring (1D) -0.70% Prisendring (7D) -16.23%

Paca AI (PACA) sanntidsprisen er $0.00132328. I løpet av de siste 24 timene har PACA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00127849 og et toppnivå på $ 0.00134649, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PACA er $ 0.01178802, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PACA endret seg med -0.42% i løpet av den siste timen, -0.70% over 24 timer og -16.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Paca AI (PACA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 997.35K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.59M Opplagsforsyning 753.69M Total forsyning 1,200,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Paca AI er $ 997.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PACA er 753.69M, med en total tilgang på 1200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.59M.