OSCA Stack (OSCA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OSCA Stack (OSCA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OSCA Stack (OSCA) Informasjon OSCA Stack is a modular Web3 infrastructure platform that enables private transactions, real-time smart contract simulation, and secure decentralized trading. Built with a privacy-first philosophy, OSCA Stack combines AI-driven audit technology, gasless Ethereum mainnet forks, and scalable developer infrastructure. From anonymous ETH transfers to rug-free token launches, OSCA Stack empowers builders and traders with the tools to operate trustlessly—no KYC, no intermediaries, just full control over your on-chain activity. Offisiell nettside: https://oscastack.com Kjøp OSCA nå!

OSCA Stack (OSCA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OSCA Stack (OSCA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 35.69K $ 35.69K $ 35.69K Total forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Sirkulerende forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 35.69K $ 35.69K $ 35.69K All-time high: $ 3.42 $ 3.42 $ 3.42 All-Time Low: $ 0.03562808 $ 0.03562808 $ 0.03562808 Nåværende pris: $ 0.03569164 $ 0.03569164 $ 0.03569164 Lær mer om OSCA Stack (OSCA) pris

OSCA Stack (OSCA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OSCA Stack (OSCA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OSCA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OSCA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OSCAs tokenomics, kan du utforske OSCA tokenets livepris!

OSCA prisforutsigelse Vil du vite hvor OSCA kan være på vei? Vår OSCA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OSCA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!