OSCA Stack (OSCA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 3.42 Laveste pris $ 0.0357609 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -3.58%

OSCA Stack (OSCA) sanntidsprisen er $0.038697. I løpet av de siste 24 timene har OSCA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OSCA er $ 3.42, mens den rekordlave prisen er $ 0.0357609.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OSCA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -3.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OSCA Stack (OSCA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 38.70K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 38.70K Opplagsforsyning 1.00M Total forsyning 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på OSCA Stack er $ 38.70K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OSCA er 1.00M, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.70K.