ORO (ORO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.814702$ 0.814702 $ 0.814702 Laveste pris $ 0.00209899$ 0.00209899 $ 0.00209899 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

ORO (ORO) sanntidsprisen er $0.00251216. I løpet av de siste 24 timene har ORO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ORO er $ 0.814702, mens den rekordlave prisen er $ 0.00209899.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ORO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ORO (ORO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 29.33K$ 29.33K $ 29.33K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 246.43K$ 246.43K $ 246.43K Opplagsforsyning 11.68M 11.68M 11.68M Total forsyning 98,095,215.060924 98,095,215.060924 98,095,215.060924

Nåværende markedsverdi på ORO er $ 29.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ORO er 11.68M, med en total tilgang på 98095215.060924. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 246.43K.