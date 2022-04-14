Orbs (ORBS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Orbs (ORBS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Orbs (ORBS) Informasjon Orbs was built to bridge the unoccupied gap between the functionality of a public blockchain with the ironclad security of a private one. In a time where people are trusting major companies less than ever before, those enterprises can, at best, ask users to trust them. By empowering those enterprises with the option of operating on a public blockchain safely, Orbs grants them a major competitive edge in the form of digital guarantees to users: No need to trust when users can simply verify. Offisiell nettside: https://www.orbs.com/ Teknisk dokument: https://www.orbs.com/orbs-position-paper Kjøp ORBS nå!

Orbs (ORBS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Orbs (ORBS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 80.85M $ 80.85M $ 80.85M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 4.69B $ 4.69B $ 4.69B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 172.21M $ 172.21M $ 172.21M All-time high: $ 0.360443 $ 0.360443 $ 0.360443 All-Time Low: $ 0.00469039 $ 0.00469039 $ 0.00469039 Nåværende pris: $ 0.01722112 $ 0.01722112 $ 0.01722112 Lær mer om Orbs (ORBS) pris

Orbs (ORBS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Orbs (ORBS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ORBS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ORBS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ORBSs tokenomics, kan du utforske ORBS tokenets livepris!

