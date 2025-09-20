Dagens Orbs livepris er 0.01824937 USD. Spor prisoppdateringer for ORBS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ORBS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Orbs livepris er 0.01824937 USD. Spor prisoppdateringer for ORBS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ORBS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Orbs Logo

Orbs Pris (ORBS)

Ikke oppført

1 ORBS til USD livepris:

$0.01824598
$0.01824598$0.01824598
-1.30%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Orbs (ORBS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:26:00 (UTC+8)

Orbs (ORBS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01815414
$ 0.01815414$ 0.01815414
24 timer lav
$ 0.01856733
$ 0.01856733$ 0.01856733
24 timer høy

$ 0.01815414
$ 0.01815414$ 0.01815414

$ 0.01856733
$ 0.01856733$ 0.01856733

$ 0.360443
$ 0.360443$ 0.360443

$ 0.00469039
$ 0.00469039$ 0.00469039

-0.53%

-1.71%

-3.21%

-3.21%

Orbs (ORBS) sanntidsprisen er $0.01824937. I løpet av de siste 24 timene har ORBS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01815414 og et toppnivå på $ 0.01856733, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ORBS er $ 0.360443, mens den rekordlave prisen er $ 0.00469039.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ORBS endret seg med -0.53% i løpet av den siste timen, -1.71% over 24 timer og -3.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Orbs (ORBS) Markedsinformasjon

$ 85.63M
$ 85.63M$ 85.63M

--
----

$ 182.55M
$ 182.55M$ 182.55M

4.69B
4.69B 4.69B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Orbs er $ 85.63M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ORBS er 4.69B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 182.55M.

Orbs (ORBS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Orbs til USD ble $ -0.00031796323278505.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Orbs til USD ble $ -0.0000531385.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Orbs til USD ble $ -0.0026659026.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Orbs til USD ble $ -0.00619742000854777.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00031796323278505-1.71%
30 dager$ -0.0000531385-0.29%
60 dager$ -0.0026659026-14.60%
90 dager$ -0.00619742000854777-25.35%

Hva er Orbs (ORBS)

Orbs was built to bridge the unoccupied gap between the functionality of a public blockchain with the ironclad security of a private one. In a time where people are trusting major companies less than ever before, those enterprises can, at best, ask users to trust them. By empowering those enterprises with the option of operating on a public blockchain safely, Orbs grants them a major competitive edge in the form of digital guarantees to users: No need to trust when users can simply verify.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Orbs (ORBS) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Orbs Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Orbs (ORBS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Orbs (ORBS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Orbs.

Sjekk Orbsprisprognosen nå!

ORBS til lokale valutaer

Orbs (ORBS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Orbs (ORBS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ORBS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Orbs (ORBS)

Hvor mye er Orbs (ORBS) verdt i dag?
Live ORBS prisen i USD er 0.01824937 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ORBS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ORBS til USD er $ 0.01824937. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Orbs?
Markedsverdien for ORBS er $ 85.63M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ORBS?
Den sirkulerende forsyningen av ORBS er 4.69B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forORBS ?
ORBS oppnådde en ATH-pris på 0.360443 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ORBS?
ORBS så en ATL-pris på 0.00469039 USD.
Hva er handelsvolumet til ORBS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ORBS er -- USD.
Vil ORBS gå høyere i år?
ORBS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ORBS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:26:00 (UTC+8)

