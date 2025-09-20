Orbs (ORBS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01815414 $ 0.01815414 $ 0.01815414 24 timer lav $ 0.01856733 $ 0.01856733 $ 0.01856733 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01815414$ 0.01815414 $ 0.01815414 24 timer høy $ 0.01856733$ 0.01856733 $ 0.01856733 All Time High $ 0.360443$ 0.360443 $ 0.360443 Laveste pris $ 0.00469039$ 0.00469039 $ 0.00469039 Prisendring (1H) -0.53% Prisendring (1D) -1.71% Prisendring (7D) -3.21% Prisendring (7D) -3.21%

Orbs (ORBS) sanntidsprisen er $0.01824937. I løpet av de siste 24 timene har ORBS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01815414 og et toppnivå på $ 0.01856733, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ORBS er $ 0.360443, mens den rekordlave prisen er $ 0.00469039.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ORBS endret seg med -0.53% i løpet av den siste timen, -1.71% over 24 timer og -3.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Orbs (ORBS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 85.63M$ 85.63M $ 85.63M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 182.55M$ 182.55M $ 182.55M Opplagsforsyning 4.69B 4.69B 4.69B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Orbs er $ 85.63M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ORBS er 4.69B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 182.55M.