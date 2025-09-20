Orbit Protocol (ORBIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -2.44% Prisendring (7D) -2.44%

Orbit Protocol (ORBIT) sanntidsprisen er $0.00123405. I løpet av de siste 24 timene har ORBIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ORBIT er $ 3.29, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ORBIT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Orbit Protocol (ORBIT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 73.75K$ 73.75K $ 73.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 121.88K$ 121.88K $ 121.88K Opplagsforsyning 59.76M 59.76M 59.76M Total forsyning 98,760,404.12 98,760,404.12 98,760,404.12

Nåværende markedsverdi på Orbit Protocol er $ 73.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ORBIT er 59.76M, med en total tilgang på 98760404.12. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 121.88K.