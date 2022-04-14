ORANGE (ORNG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ORANGE (ORNG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ORANGE (ORNG) Informasjon $ORNG is the token that powers the Orange Network and acts as the governance token, allowing users, creators and developers to access the best UGC tools and applications and to vote on the future direction of the platforms' evolution. The Orange token powers the key pillars of the Orange creator network including AI integration, gaming and metaverses. $ORNG is a fungible token (FT) built on a Layer 1 blockchain and leveraging the Avalanche subnet architecture, with a fixed supply of 1,000,000,000 tokens. $ORNG serves as a utility and governance token within the network, fuelling Creators, Community and Decentralisation. Offisiell nettside: https://www.orangeweb3.com/ Teknisk dokument: https://docs.orangeweb3.com/orange

ORANGE (ORNG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ORANGE (ORNG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.75M $ 15.75M $ 15.75M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 301.00M $ 301.00M $ 301.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 52.31M $ 52.31M $ 52.31M All-time high: $ 0.058844 $ 0.058844 $ 0.058844 All-Time Low: $ 0.00360125 $ 0.00360125 $ 0.00360125 Nåværende pris: $ 0.052625 $ 0.052625 $ 0.052625 Lær mer om ORANGE (ORNG) pris

ORANGE (ORNG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ORANGE (ORNG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ORNG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ORNG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

ORNG prisforutsigelse Vil du vite hvor ORNG kan være på vei? Vår ORNG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

