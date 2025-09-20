Dagens ORANGE livepris er 0.052035 USD. Spor prisoppdateringer for ORNG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ORNG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ORANGE livepris er 0.052035 USD. Spor prisoppdateringer for ORNG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ORNG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

ORANGE Logo

ORANGE Pris (ORNG)

Ikke oppført

1 ORNG til USD livepris:

$0.051867
$0.051867$0.051867
+12.90%1D
USD
ORANGE (ORNG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:59:54 (UTC+8)

ORANGE (ORNG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.04014159
$ 0.04014159$ 0.04014159
24 timer lav
$ 0.051903
$ 0.051903$ 0.051903
24 timer høy

$ 0.04014159
$ 0.04014159$ 0.04014159

$ 0.051903
$ 0.051903$ 0.051903

$ 0.055011
$ 0.055011$ 0.055011

$ 0.00360125
$ 0.00360125$ 0.00360125

+2.62%

+13.61%

+115.28%

+115.28%

ORANGE (ORNG) sanntidsprisen er $0.052035. I løpet av de siste 24 timene har ORNG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04014159 og et toppnivå på $ 0.051903, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ORNG er $ 0.055011, mens den rekordlave prisen er $ 0.00360125.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ORNG endret seg med +2.62% i løpet av den siste timen, +13.61% over 24 timer og +115.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ORANGE (ORNG) Markedsinformasjon

$ 15.61M
$ 15.61M$ 15.61M

--
----

$ 51.87M
$ 51.87M$ 51.87M

301.00M
301.00M 301.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ORANGE er $ 15.61M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ORNG er 301.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 51.87M.

ORANGE (ORNG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ORANGE til USD ble $ +0.0062328.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ORANGE til USD ble $ +0.0978585352.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ORANGE til USD ble $ +0.0552689700.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ORANGE til USD ble $ +0.046771355742736288.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0062328+13.61%
30 dager$ +0.0978585352+188.06%
60 dager$ +0.0552689700+106.21%
90 dager$ +0.046771355742736288+888.57%

Hva er ORANGE (ORNG)

$ORNG is the token that powers the Orange Network and acts as the governance token, allowing users, creators and developers to access the best UGC tools and applications and to vote on the future direction of the platforms' evolution. The Orange token powers the key pillars of the Orange creator network including AI integration, gaming and metaverses. $ORNG is a fungible token (FT) built on a Layer 1 blockchain and leveraging the Avalanche subnet architecture, with a fixed supply of 1,000,000,000 tokens. $ORNG serves as a utility and governance token within the network, fuelling Creators, Community and Decentralisation.

ORANGE (ORNG) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

ORANGE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ORANGE (ORNG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ORANGE (ORNG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ORANGE.

Sjekk ORANGEprisprognosen nå!

ORNG til lokale valutaer

ORANGE (ORNG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ORANGE (ORNG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ORNG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ORANGE (ORNG)

Hvor mye er ORANGE (ORNG) verdt i dag?
Live ORNG prisen i USD er 0.052035 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ORNG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ORNG til USD er $ 0.052035. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ORANGE?
Markedsverdien for ORNG er $ 15.61M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ORNG?
Den sirkulerende forsyningen av ORNG er 301.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forORNG ?
ORNG oppnådde en ATH-pris på 0.055011 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ORNG?
ORNG så en ATL-pris på 0.00360125 USD.
Hva er handelsvolumet til ORNG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ORNG er -- USD.
Vil ORNG gå høyere i år?
ORNG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ORNG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:59:54 (UTC+8)

ORANGE (ORNG) Viktige bransjeoppdateringer

