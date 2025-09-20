ORANGE (ORNG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.04014159 24 timer lav $ 0.051903 24 timer høy All Time High $ 0.055011 Laveste pris $ 0.00360125 Prisendring (1H) +2.62% Prisendring (1D) +13.61% Prisendring (7D) +115.28%

ORANGE (ORNG) sanntidsprisen er $0.052035. I løpet av de siste 24 timene har ORNG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04014159 og et toppnivå på $ 0.051903, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ORNG er $ 0.055011, mens den rekordlave prisen er $ 0.00360125.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ORNG endret seg med +2.62% i løpet av den siste timen, +13.61% over 24 timer og +115.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ORANGE (ORNG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.61M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 51.87M Opplagsforsyning 301.00M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ORANGE er $ 15.61M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ORNG er 301.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 51.87M.