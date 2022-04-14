Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) Informasjon OOPZ stands at the forefront of the InfoFi revolution as the first fully AI-driven, privacy-first preference oracle utilizing zero-knowledge proofs to create monetizable digital twins. By establishing a decentralized information finance network, OOPZ fundamentally transforms how preference data is collected, analyzed, and monetized globally. This creates an entirely new asset class of information-backed financial instruments, establishing a paradigm shift in preference prediction, market intelligence, and financial data ownership. Core Capabilities InfoFi-Powered Digital Twins: Users train personalized AI agents that evolve into information-rich digital representations of their preferences, enabling passive income generation through the OOPZ information finance ecosystem

Zero-Knowledge Privacy Infrastructure: Institutional-grade cryptographic protocols that verify data authenticity without exposing actual user information, creating a trustless InfoFi marketplace

Blockchain-Powered Financial Layer: Instant cross-border crypto micropayments with multi-chain compatibility that incentivize accurate responses and enable participation from traditionally underrepresented regions in global financial markets

Proprietary Preference Mining System: Patented methodology for extracting high-value preference signals from conversational interactions, creating a defensible moat of InfoFi assets

Self-Improving Intelligence Network: Digital twins continuously refine through interactions, increasing prediction accuracy over time and appreciating in value as financial information assets

Decentralized Prediction Market Integration: Community-driven speculation based on aggregated preference data, creating additional utility, engagement, and revenue streams within the InfoFi ecosystem Offisiell nettside: https://www.oopz.io/ Teknisk dokument: https://docs.oopz.io/

Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 350.46K $ 350.46K $ 350.46K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 789.49M $ 789.49M $ 789.49M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 443.90K $ 443.90K $ 443.90K All-time high: $ 0.00278886 $ 0.00278886 $ 0.00278886 All-Time Low: $ 0.00027088 $ 0.00027088 $ 0.00027088 Nåværende pris: $ 0.00044495 $ 0.00044495 $ 0.00044495

Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OOPZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OOPZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

