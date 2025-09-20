Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00062772 $ 0.00062772 $ 0.00062772 24 timer lav $ 0.00069076 $ 0.00069076 $ 0.00069076 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00062772$ 0.00062772 $ 0.00062772 24 timer høy $ 0.00069076$ 0.00069076 $ 0.00069076 All Time High $ 0.00278886$ 0.00278886 $ 0.00278886 Laveste pris $ 0.00027088$ 0.00027088 $ 0.00027088 Prisendring (1H) +2.81% Prisendring (1D) -3.70% Prisendring (7D) +26.99% Prisendring (7D) +26.99%

Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) sanntidsprisen er $0.00064924. I løpet av de siste 24 timene har OOPZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00062772 og et toppnivå på $ 0.00069076, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OOPZ er $ 0.00278886, mens den rekordlave prisen er $ 0.00027088.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OOPZ endret seg med +2.81% i løpet av den siste timen, -3.70% over 24 timer og +26.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 512.75K$ 512.75K $ 512.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 649.47K$ 649.47K $ 649.47K Opplagsforsyning 789.49M 789.49M 789.49M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Oracle of Preferences ZK by Virtuals er $ 512.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OOPZ er 789.49M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 649.47K.