OpSec (OPSEC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00279123 $ 0.00279123 $ 0.00279123 24 timer lav $ 0.00341642 $ 0.00341642 $ 0.00341642 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00279123$ 0.00279123 $ 0.00279123 24 timer høy $ 0.00341642$ 0.00341642 $ 0.00341642 All Time High $ 3.11$ 3.11 $ 3.11 Laveste pris $ 0.00237247$ 0.00237247 $ 0.00237247 Prisendring (1H) +0.38% Prisendring (1D) -17.90% Prisendring (7D) -21.02% Prisendring (7D) -21.02%

OpSec (OPSEC) sanntidsprisen er $0.00280187. I løpet av de siste 24 timene har OPSEC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00279123 og et toppnivå på $ 0.00341642, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OPSEC er $ 3.11, mens den rekordlave prisen er $ 0.00237247.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OPSEC endret seg med +0.38% i løpet av den siste timen, -17.90% over 24 timer og -21.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OpSec (OPSEC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 277.10K$ 277.10K $ 277.10K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 277.10K$ 277.10K $ 277.10K Opplagsforsyning 98.90M 98.90M 98.90M Total forsyning 98,899,618.634309 98,899,618.634309 98,899,618.634309

Nåværende markedsverdi på OpSec er $ 277.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OPSEC er 98.90M, med en total tilgang på 98899618.634309. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 277.10K.