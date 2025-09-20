Ongo (ONGO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.0026628 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -2.15%

Ongo (ONGO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ONGO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ONGO er $ 0.0026628, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ONGO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ongo (ONGO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 35.09K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 35.09K Opplagsforsyning 998.86M Total forsyning 998,862,634.204184

Nåværende markedsverdi på Ongo er $ 35.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ONGO er 998.86M, med en total tilgang på 998862634.204184. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 35.09K.