OMEGA Labs (SN24) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OMEGA Labs (SN24), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OMEGA Labs (SN24) Informasjon OMEGA Focus is a 1-click miner that anyone can install and start earning TAO for doing productive work, powered by Subnet 24 Offisiell nettside: https://focus.inc/ Kjøp SN24 nå!

OMEGA Labs (SN24) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OMEGA Labs (SN24), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Total forsyning: $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M Sirkulerende forsyning: $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M All-time high: $ 1.41 $ 1.41 $ 1.41 All-Time Low: $ 0.472582 $ 0.472582 $ 0.472582 Nåværende pris: $ 0.508671 $ 0.508671 $ 0.508671 Lær mer om OMEGA Labs (SN24) pris

OMEGA Labs (SN24) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OMEGA Labs (SN24) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SN24 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SN24 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SN24s tokenomics, kan du utforske SN24 tokenets livepris!

SN24 prisforutsigelse Vil du vite hvor SN24 kan være på vei? Vår SN24 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SN24 tokenets prisforutsigelse nå!

