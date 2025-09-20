Oddz (ODDZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 3.68$ 3.68 $ 3.68 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.98% Prisendring (1D) -1.70% Prisendring (7D) +23.19% Prisendring (7D) +23.19%

Oddz (ODDZ) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ODDZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ODDZ er $ 3.68, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ODDZ endret seg med +0.98% i løpet av den siste timen, -1.70% over 24 timer og +23.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Oddz (ODDZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 46.86K$ 46.86K $ 46.86K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 52.41K$ 52.41K $ 52.41K Opplagsforsyning 89.41M 89.41M 89.41M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Oddz er $ 46.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ODDZ er 89.41M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 52.41K.