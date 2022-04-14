OddsNotify (ODDS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OddsNotify (ODDS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OddsNotify (ODDS) Informasjon OddsNotify creates tools designed to empower sports bettors by providing real-time odds notifications and analytical insights. Powered by AI our model picks +EV bets from bookmakers, finding bets that are overvalued! Why bettors should choose Odds Notify? Out of the entire population there is under 1% of people who are long term profitable bettors. Here at OddsNotify we are a team of industry leading traders, quants, bettors & developers take any bias opinions out of your betting journey by leveraging the use of Artificial Intelligence. We do this by assessing crucial match data and provide informed betting options. Offisiell nettside: https://web3.oddsnotify.co.uk/ Teknisk dokument: https://docs.google.com/document/d/1_Vq0_bbeQyigqeRWT_hHzqL5kVNpuzsQ6tKlWgn4Rt0/edit? Kjøp ODDS nå!

OddsNotify (ODDS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OddsNotify (ODDS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 68.43K $ 68.43K $ 68.43K Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 68.43K $ 68.43K $ 68.43K All-time high: $ 0.00446841 $ 0.00446841 $ 0.00446841 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00013686 $ 0.00013686 $ 0.00013686 Lær mer om OddsNotify (ODDS) pris

OddsNotify (ODDS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OddsNotify (ODDS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ODDS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ODDS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ODDSs tokenomics, kan du utforske ODDS tokenets livepris!

