OddsNotify (ODDS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00446841$ 0.00446841 $ 0.00446841 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) -4.61% Prisendring (7D) -22.58% Prisendring (7D) -22.58%

OddsNotify (ODDS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ODDS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ODDS er $ 0.00446841, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ODDS endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -4.61% over 24 timer og -22.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OddsNotify (ODDS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 68.53K$ 68.53K $ 68.53K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 68.53K$ 68.53K $ 68.53K Opplagsforsyning 500.00M 500.00M 500.00M Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på OddsNotify er $ 68.53K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ODDS er 500.00M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 68.53K.