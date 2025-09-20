Ocelex (OCX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.0033718 24 timer høy $ 0.00353984 All Time High $ 0.00766828 Laveste pris $ 0.0033718 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) -1.96% Prisendring (7D) -10.42%

Ocelex (OCX) sanntidsprisen er $0.00340177. I løpet av de siste 24 timene har OCX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0033718 og et toppnivå på $ 0.00353984, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OCX er $ 0.00766828, mens den rekordlave prisen er $ 0.0033718.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OCX endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -1.96% over 24 timer og -10.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ocelex (OCX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 53.94K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 734.29K Opplagsforsyning 15.86M Total forsyning 215,859,884.5006118

Nåværende markedsverdi på Ocelex er $ 53.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OCX er 15.86M, med en total tilgang på 215859884.5006118. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 734.29K.