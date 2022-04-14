Ocelex (OCX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ocelex (OCX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ocelex (OCX) Informasjon Ocelex democratizes sophisticated liquidity strategies, seamlessly connecting everyday traders with expert-level capabilities. The platform features a competitive ecosystem of Automated Liquidity Managers (ALMs) and strategists, all striving to optimize returns, minimize risks like impermanent loss, and boost overall efficiency for every user. Concentrated liquidity positions provided by ALMs are meticulously optimized for maximum fee generation and minimal slippage, facilitating a smooth trading experience. The integration with professional liquidity strategists ensures the effective management of rewards distribution and liquidity, providing active management to enhance fee returns. Offisiell nettside: https://www.ocelex.fi/

Ocelex (OCX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ocelex (OCX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 50.84K $ 50.84K $ 50.84K Total forsyning: $ 215.86M $ 215.86M $ 215.86M Sirkulerende forsyning: $ 15.96M $ 15.96M $ 15.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 687.40K $ 687.40K $ 687.40K All-time high: $ 0.00766828 $ 0.00766828 $ 0.00766828 All-Time Low: $ 0.00313016 $ 0.00313016 $ 0.00313016 Nåværende pris: $ 0.00318435 $ 0.00318435 $ 0.00318435 Lær mer om Ocelex (OCX) pris

Ocelex (OCX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ocelex (OCX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OCX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OCX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OCXs tokenomics, kan du utforske OCX tokenets livepris!

OCX prisforutsigelse Vil du vite hvor OCX kan være på vei? Vår OCX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

