Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Total forsyning: $ 121.75K $ 121.75K $ 121.75K Sirkulerende forsyning: $ 121.75K $ 121.75K $ 121.75K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M All-time high: $ 697.77 $ 697.77 $ 697.77 All-Time Low: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 Nåværende pris: $ 10.17 $ 10.17 $ 10.17 Lær mer om Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) pris

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DNVDA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DNVDA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DNVDAs tokenomics, kan du utforske DNVDA tokenets livepris!

