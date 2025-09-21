MEXC-handelsplattformen / Prisforutsigelse for krypto / Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) /

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA)-prisforutsigelse (USD)

Få Nvidia Tokenized Stock Defichain prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye DNVDA vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp DNVDA

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Nvidia Tokenized Stock Defichain % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Nvidia Tokenized Stock Defichain-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Nvidia Tokenized Stock Defichain potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 10.17 i 2025. Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Nvidia Tokenized Stock Defichain potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 10.6785 i 2026. Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DNVDA for 2027 $ 11.2124 med en 10.25% vekstrate. Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DNVDA for 2028 $ 11.7730 med en 15.76% vekstrate. Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DNVDA for 2029 $ 12.3616 med en 21.55% vekstrate. Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DNVDA for 2030 $ 12.9797 med en 27.63% vekstrate. Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Nvidia Tokenized Stock Defichain potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 21.1426. Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Nvidia Tokenized Stock Defichain potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 34.4392. År Pris Vekst 2025 $ 10.17 0.00%

2026 $ 10.6785 5.00%

2027 $ 11.2124 10.25%

2028 $ 11.7730 15.76%

2029 $ 12.3616 21.55%

2030 $ 12.9797 27.63%

2031 $ 13.6287 34.01%

2032 $ 14.3102 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 15.0257 47.75%

2034 $ 15.7770 55.13%

2035 $ 16.5658 62.89%

2036 $ 17.3941 71.03%

2037 $ 18.2638 79.59%

2038 $ 19.1770 88.56%

2039 $ 20.1359 97.99%

2040 $ 21.1426 107.89% Vis mer Kortsiktig Nvidia Tokenized Stock Defichain-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 10.17 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 10.1713 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 10.1797 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 10.2117 0.41% Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for DNVDA September 21, 2025(I dag) er $10.17 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for DNVDA, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $10.1713 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for DNVDA, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $10.1797 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for DNVDA $10.2117 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Nvidia Tokenized Stock Defichain prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Opplagsforsyning 121.75K 121.75K 121.75K Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste DNVDA-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har DNVDA en sirkulerende forsyning på 121.75K og total markedsverdi på $ 1.24M. Se DNVDA livepris

Nvidia Tokenized Stock Defichain Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Nvidia Tokenized Stock Defichain direktepris, er gjeldende pris for Nvidia Tokenized Stock Defichain 10.17USD. Den sirkulerende forsyningen av Nvidia Tokenized Stock Defichain(DNVDA) er 121.75K DNVDA , som gir den en markedsverdi på $1,237,850 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 dager 0.00% $ 0 $ 10.1674 $ 10.1674

30 dager 0.00% $ 0 $ 10.1674 $ 10.1674 24-timers ytelse De siste 24 timene har Nvidia Tokenized Stock Defichain vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Nvidia Tokenized Stock Defichain handlet på en topp på $10.1674 og en bunn på $10.1674 . Det så en prisendring på 0.00% . Denne nylige trenden viser potensialet til DNVDA for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Nvidia Tokenized Stock Defichain opplevd en 0.00% endring, som gjenspeiler omtrent $0 av dens verdi. Dette indikerer at DNVDA kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) prisforutsigelsesmodul? Nvidia Tokenized Stock Defichain-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for DNVDA basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Nvidia Tokenized Stock Defichain det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for DNVDA, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Nvidia Tokenized Stock Defichain. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til DNVDA. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til DNVDA for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Nvidia Tokenized Stock Defichain.

Hvorfor er DNVDA-prisforutsigelse viktig?

DNVDA-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i DNVDA nå? I følge dine forutsigelser vil DNVDA oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for DNVDA neste måned? I følge Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte DNVDA-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 DNVDA koste i 2026? Prisen på 1 Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DNVDA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på DNVDA i 2027? Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DNVDA innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for DNVDA i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for DNVDA i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 DNVDA koste i 2030? Prisen på 1 Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DNVDA øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for DNVDA i 2040? Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DNVDA innen 2040. Registrer deg nå