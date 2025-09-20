Dagens NullTrace livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for NULL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NULL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens NullTrace livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for NULL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NULL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om NULL

NULL Prisinformasjon

NULL teknisk dokument

NULL Offisiell nettside

NULL tokenomics

NULL Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

NullTrace Logo

NullTrace Pris (NULL)

Ikke oppført

1 NULL til USD livepris:

$0.0002223
$0.0002223$0.0002223
-1.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
NullTrace (NULL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:18:03 (UTC+8)

NullTrace (NULL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.78%

-1.01%

+7.68%

+7.68%

NullTrace (NULL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NULL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NULL er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NULL endret seg med +0.78% i løpet av den siste timen, -1.01% over 24 timer og +7.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NullTrace (NULL) Markedsinformasjon

$ 222.26K
$ 222.26K$ 222.26K

--
----

$ 222.26K
$ 222.26K$ 222.26K

999.93M
999.93M 999.93M

999,930,063.957861
999,930,063.957861 999,930,063.957861

Nåværende markedsverdi på NullTrace er $ 222.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NULL er 999.93M, med en total tilgang på 999930063.957861. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 222.26K.

NullTrace (NULL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på NullTrace til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på NullTrace til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på NullTrace til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på NullTrace til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.01%
30 dager$ 0-46.36%
60 dager$ 0-28.63%
90 dager$ 0--

Hva er NullTrace (NULL)

NullTrace is a Web and Telegram-based privacy bridge and SPL token mixer, untraceable cross-chain transactions as well as on-chain mixing. The platform prioritizes your privacy while rewarding $NULL holders with revenue share from bridge/mixer fees Referral Rewards: Invite others and receive 50% of their bridge fees 💰 $NULL holders receive revenue share which is generated by fees taken on bridges and mixes.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

NullTrace (NULL) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

NullTrace Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NullTrace (NULL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NullTrace (NULL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NullTrace.

Sjekk NullTraceprisprognosen nå!

NULL til lokale valutaer

NullTrace (NULL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NullTrace (NULL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NULL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om NullTrace (NULL)

Hvor mye er NullTrace (NULL) verdt i dag?
Live NULL prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NULL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NULL til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for NullTrace?
Markedsverdien for NULL er $ 222.26K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NULL?
Den sirkulerende forsyningen av NULL er 999.93M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNULL ?
NULL oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NULL?
NULL så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til NULL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NULL er -- USD.
Vil NULL gå høyere i år?
NULL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NULL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:18:03 (UTC+8)

NullTrace (NULL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.