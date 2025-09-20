Nuance (SN23) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.794486 $ 0.794486 $ 0.794486 24 timer lav $ 0.840805 $ 0.840805 $ 0.840805 24 timer høy 24 timer lav $ 0.794486$ 0.794486 $ 0.794486 24 timer høy $ 0.840805$ 0.840805 $ 0.840805 All Time High $ 1.39$ 1.39 $ 1.39 Laveste pris $ 0.712148$ 0.712148 $ 0.712148 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -4.94% Prisendring (7D) -7.89% Prisendring (7D) -7.89%

Nuance (SN23) sanntidsprisen er $0.798725. I løpet av de siste 24 timene har SN23 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.794486 og et toppnivå på $ 0.840805, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN23 er $ 1.39, mens den rekordlave prisen er $ 0.712148.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN23 endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -4.94% over 24 timer og -7.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nuance (SN23) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M Opplagsforsyning 2.29M 2.29M 2.29M Total forsyning 2,287,218.349074326 2,287,218.349074326 2,287,218.349074326

Nåværende markedsverdi på Nuance er $ 1.83M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN23 er 2.29M, med en total tilgang på 2287218.349074326. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.83M.