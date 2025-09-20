Dagens Nuance livepris er 0.798725 USD. Spor prisoppdateringer for SN23 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SN23 pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Nuance livepris er 0.798725 USD. Spor prisoppdateringer for SN23 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SN23 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Nuance Logo

Nuance Pris (SN23)

Ikke oppført

1 SN23 til USD livepris:

$0.798725
$0.798725
-4.90%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Nuance (SN23) Live prisdiagram
Nuance (SN23) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.794486
$ 0.794486
24 timer lav
$ 0.840805
$ 0.840805
24 timer høy

$ 0.794486
$ 0.794486

$ 0.840805
$ 0.840805

$ 1.39
$ 1.39

$ 0.712148
$ 0.712148

-0.01%

-4.94%

-7.89%

-7.89%

Nuance (SN23) sanntidsprisen er $0.798725. I løpet av de siste 24 timene har SN23 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.794486 og et toppnivå på $ 0.840805, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN23 er $ 1.39, mens den rekordlave prisen er $ 0.712148.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN23 endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -4.94% over 24 timer og -7.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nuance (SN23) Markedsinformasjon

$ 1.83M
$ 1.83M

--
--

$ 1.83M
$ 1.83M

2.29M
2.29M

2,287,218.349074326
2,287,218.349074326

Nåværende markedsverdi på Nuance er $ 1.83M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN23 er 2.29M, med en total tilgang på 2287218.349074326. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.83M.

Nuance (SN23) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Nuance til USD ble $ -0.0415952753142748.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Nuance til USD ble $ -0.0677912252.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Nuance til USD ble $ -0.3278628744.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Nuance til USD ble $ -0.0624528234031306.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0415952753142748-4.94%
30 dager$ -0.0677912252-8.48%
60 dager$ -0.3278628744-41.04%
90 dager$ -0.0624528234031306-7.25%

Hva er Nuance (SN23)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Nuance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Nuance (SN23) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Nuance (SN23) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Nuance.

Sjekk Nuanceprisprognosen nå!

SN23 til lokale valutaer

Nuance (SN23) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nuance (SN23) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SN23 tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Nuance (SN23)

Hvor mye er Nuance (SN23) verdt i dag?
Live SN23 prisen i USD er 0.798725 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SN23-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SN23 til USD er $ 0.798725. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Nuance?
Markedsverdien for SN23 er $ 1.83M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SN23?
Den sirkulerende forsyningen av SN23 er 2.29M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSN23 ?
SN23 oppnådde en ATH-pris på 1.39 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SN23?
SN23 så en ATL-pris på 0.712148 USD.
Hva er handelsvolumet til SN23?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SN23 er -- USD.
Vil SN23 gå høyere i år?
SN23 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SN23 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.