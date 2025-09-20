Nova Fox (NFX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.140645 $ 0.140645 $ 0.140645 24 timer lav $ 0.146546 $ 0.146546 $ 0.146546 24 timer høy 24 timer lav $ 0.140645$ 0.140645 $ 0.140645 24 timer høy $ 0.146546$ 0.146546 $ 0.146546 All Time High $ 0.231692$ 0.231692 $ 0.231692 Laveste pris $ 0.03005925$ 0.03005925 $ 0.03005925 Prisendring (1H) +0.71% Prisendring (1D) -1.97% Prisendring (7D) -27.87% Prisendring (7D) -27.87%

Nova Fox (NFX) sanntidsprisen er $0.142733. I løpet av de siste 24 timene har NFX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.140645 og et toppnivå på $ 0.146546, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NFX er $ 0.231692, mens den rekordlave prisen er $ 0.03005925.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NFX endret seg med +0.71% i løpet av den siste timen, -1.97% over 24 timer og -27.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nova Fox (NFX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.61M$ 10.61M $ 10.61M Opplagsforsyning 7.59M 7.59M 7.59M Total forsyning 74,228,359.55955435 74,228,359.55955435 74,228,359.55955435

Nåværende markedsverdi på Nova Fox er $ 1.09M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NFX er 7.59M, med en total tilgang på 74228359.55955435. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.61M.