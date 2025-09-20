NOVA (SN68) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4.07 $ 4.07 $ 4.07 24 timer lav $ 4.28 $ 4.28 $ 4.28 24 timer høy 24 timer lav $ 4.07$ 4.07 $ 4.07 24 timer høy $ 4.28$ 4.28 $ 4.28 All Time High $ 14.03$ 14.03 $ 14.03 Laveste pris $ 3.87$ 3.87 $ 3.87 Prisendring (1H) -0.70% Prisendring (1D) -4.51% Prisendring (7D) -6.58% Prisendring (7D) -6.58%

NOVA (SN68) sanntidsprisen er $4.08. I løpet av de siste 24 timene har SN68 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4.07 og et toppnivå på $ 4.28, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN68 er $ 14.03, mens den rekordlave prisen er $ 3.87.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN68 endret seg med -0.70% i løpet av den siste timen, -4.51% over 24 timer og -6.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NOVA (SN68) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.96M$ 9.96M $ 9.96M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.96M$ 9.96M $ 9.96M Opplagsforsyning 2.45M 2.45M 2.45M Total forsyning 2,445,697.595034486 2,445,697.595034486 2,445,697.595034486

Nåværende markedsverdi på NOVA er $ 9.96M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN68 er 2.45M, med en total tilgang på 2445697.595034486. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.96M.