Sanntids Nothing (VOID) pris i dag er $ 0.00010412, med en 2.82% endring de siste 24 timene. Nåværende VOID til USD konverteringssats er $ 0.00010412 per VOID.

Nothing rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 103,990, med en sirkulerende forsyning på 998.84M VOID. I løpet av de siste 24 timene VOID har den blitt handlet mellom $ 0.00010125(laveste) og $ 0.00010479 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01813601, mens tidenes laveste notering var $ 0.00009734.

Kortsiktig har VOID beveget seg +0.32% i løpet av den siste timen og -4.51% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Nothing (VOID) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 103.99K$ 103.99K $ 103.99K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 103.99K$ 103.99K $ 103.99K Opplagsforsyning 998.84M 998.84M 998.84M Total forsyning 998,836,080.429863 998,836,080.429863 998,836,080.429863

