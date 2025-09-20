Nonja (NONJA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00033471 $ 0.00033471 $ 0.00033471 24 timer lav $ 0.00036228 $ 0.00036228 $ 0.00036228 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00033471$ 0.00033471 $ 0.00033471 24 timer høy $ 0.00036228$ 0.00036228 $ 0.00036228 All Time High $ 0.00224151$ 0.00224151 $ 0.00224151 Laveste pris $ 0.00013443$ 0.00013443 $ 0.00013443 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -6.81% Prisendring (7D) -6.38% Prisendring (7D) -6.38%

Nonja (NONJA) sanntidsprisen er $0.00033595. I løpet av de siste 24 timene har NONJA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00033471 og et toppnivå på $ 0.00036228, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NONJA er $ 0.00224151, mens den rekordlave prisen er $ 0.00013443.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NONJA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -6.81% over 24 timer og -6.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nonja (NONJA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 335.95K$ 335.95K $ 335.95K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 335.95K$ 335.95K $ 335.95K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Nonja er $ 335.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NONJA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 335.95K.