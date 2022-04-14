NKYC Token (NKYC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NKYC Token (NKYC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NKYC Token (NKYC) Informasjon Pay trade fees with NonKYC Token (NKYC) on Nonkyc.io Exchange and get a 25% discount. Founded in 2023, NonKYC.io strives to provide its users with the best trading experience and give small and medium market cap assets a reliable trading hub. Our goal is to maintain a fast and user friendly system while also concentrating on security to keep users, data, and assets safe. Security of our users' data & assets is always our top priority and we are focused on building an easy to use digital asset trading platform for everyone to enjoy. The NonKYC platform system is NOT from some predesigned script package or preexisting codebase. It has been created from the ground up by professional developers who are well experienced in Cryptocurrency. NonKYC has been designed to scale horizontally as we grow to become a top tier exchange. Offisiell nettside: https://nonkyc.io Kjøp NKYC nå!

NKYC Token (NKYC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NKYC Token (NKYC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 64.59M $ 64.59M $ 64.59M Total forsyning: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M Sirkulerende forsyning: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 64.59M $ 64.59M $ 64.59M All-time high: $ 35.51 $ 35.51 $ 35.51 All-Time Low: $ 4.28 $ 4.28 $ 4.28 Nåværende pris: $ 16.15 $ 16.15 $ 16.15 Lær mer om NKYC Token (NKYC) pris

NKYC Token (NKYC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NKYC Token (NKYC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NKYC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NKYC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NKYCs tokenomics, kan du utforske NKYC tokenets livepris!

