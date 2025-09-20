Dagens NKYC Token livepris er 17.28 USD. Spor prisoppdateringer for NKYC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NKYC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens NKYC Token livepris er 17.28 USD. Spor prisoppdateringer for NKYC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NKYC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

NKYC Token Pris (NKYC)

1 NKYC til USD livepris:

$17.28
-3.10%1D
USD
NKYC Token (NKYC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:23:55 (UTC+8)

NKYC Token (NKYC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 17.23
24 timer lav
$ 17.85
24 timer høy

$ 17.23
$ 17.85
$ 35.51
$ 4.28
-0.53%

-3.17%

-5.34%

-5.34%

NKYC Token (NKYC) sanntidsprisen er $17.28. I løpet av de siste 24 timene har NKYC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 17.23 og et toppnivå på $ 17.85, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NKYC er $ 35.51, mens den rekordlave prisen er $ 4.28.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NKYC endret seg med -0.53% i løpet av den siste timen, -3.17% over 24 timer og -5.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NKYC Token (NKYC) Markedsinformasjon

$ 69.21M
--
$ 69.21M
4.00M
4,000,000.0
Nåværende markedsverdi på NKYC Token er $ 69.21M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NKYC er 4.00M, med en total tilgang på 4000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 69.21M.

NKYC Token (NKYC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på NKYC Token til USD ble $ -0.56625095165641.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på NKYC Token til USD ble $ +0.4984398720.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på NKYC Token til USD ble $ -4.7017411200.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på NKYC Token til USD ble $ -5.581998113644525.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.56625095165641-3.17%
30 dager$ +0.4984398720+2.88%
60 dager$ -4.7017411200-27.20%
90 dager$ -5.581998113644525-24.41%

Hva er NKYC Token (NKYC)

Pay trade fees with NonKYC Token (NKYC) on Nonkyc.io Exchange and get a 25% discount. Founded in 2023, NonKYC.io strives to provide its users with the best trading experience and give small and medium market cap assets a reliable trading hub. Our goal is to maintain a fast and user friendly system while also concentrating on security to keep users, data, and assets safe. Security of our users' data & assets is always our top priority and we are focused on building an easy to use digital asset trading platform for everyone to enjoy. The NonKYC platform system is NOT from some predesigned script package or preexisting codebase. It has been created from the ground up by professional developers who are well experienced in Cryptocurrency. NonKYC has been designed to scale horizontally as we grow to become a top tier exchange.

NKYC Token (NKYC) Ressurs

NKYC Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NKYC Token (NKYC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NKYC Token (NKYC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NKYC Token.

Sjekk NKYC Tokenprisprognosen nå!

NKYC til lokale valutaer

NKYC Token (NKYC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NKYC Token (NKYC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NKYC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om NKYC Token (NKYC)

Hvor mye er NKYC Token (NKYC) verdt i dag?
Live NKYC prisen i USD er 17.28 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NKYC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NKYC til USD er $ 17.28. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for NKYC Token?
Markedsverdien for NKYC er $ 69.21M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NKYC?
Den sirkulerende forsyningen av NKYC er 4.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNKYC ?
NKYC oppnådde en ATH-pris på 35.51 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NKYC?
NKYC så en ATL-pris på 4.28 USD.
Hva er handelsvolumet til NKYC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NKYC er -- USD.
Vil NKYC gå høyere i år?
NKYC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NKYC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:23:55 (UTC+8)

NKYC Token (NKYC) Viktige bransjeoppdateringer

Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

