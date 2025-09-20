NKYC Token (NKYC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 17.23 $ 17.23 $ 17.23 24 timer lav $ 17.85 $ 17.85 $ 17.85 24 timer høy 24 timer lav $ 17.23$ 17.23 $ 17.23 24 timer høy $ 17.85$ 17.85 $ 17.85 All Time High $ 35.51$ 35.51 $ 35.51 Laveste pris $ 4.28$ 4.28 $ 4.28 Prisendring (1H) -0.53% Prisendring (1D) -3.17% Prisendring (7D) -5.34% Prisendring (7D) -5.34%

NKYC Token (NKYC) sanntidsprisen er $17.28. I løpet av de siste 24 timene har NKYC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 17.23 og et toppnivå på $ 17.85, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NKYC er $ 35.51, mens den rekordlave prisen er $ 4.28.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NKYC endret seg med -0.53% i løpet av den siste timen, -3.17% over 24 timer og -5.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NKYC Token (NKYC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 69.21M$ 69.21M $ 69.21M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 69.21M$ 69.21M $ 69.21M Opplagsforsyning 4.00M 4.00M 4.00M Total forsyning 4,000,000.0 4,000,000.0 4,000,000.0

Nåværende markedsverdi på NKYC Token er $ 69.21M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NKYC er 4.00M, med en total tilgang på 4000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 69.21M.