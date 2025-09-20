nick (NICK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00014137 24 timer lav $ 0.00015049 24 timer høy All Time High $ 0.00201687 Laveste pris $ 0.00012065 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) +0.85% Prisendring (7D) -0.98%

nick (NICK) sanntidsprisen er $0.0001488. I løpet av de siste 24 timene har NICK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00014137 og et toppnivå på $ 0.00015049, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NICK er $ 0.00201687, mens den rekordlave prisen er $ 0.00012065.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NICK endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, +0.85% over 24 timer og -0.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

nick (NICK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 149.50K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 149.50K Opplagsforsyning 999.82M Total forsyning 999,821,583.292433

Nåværende markedsverdi på nick er $ 149.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NICK er 999.82M, med en total tilgang på 999821583.292433. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 149.50K.