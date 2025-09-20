Dagens nick livepris er 0.0001488 USD. Spor prisoppdateringer for NICK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NICK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens nick livepris er 0.0001488 USD. Spor prisoppdateringer for NICK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NICK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

nick Pris (NICK)

1 NICK til USD livepris:

$0.0001488
+0.80%1D
USD
nick (NICK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:16:44 (UTC+8)

nick (NICK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00014137
24 timer lav
$ 0.00015049
24 timer høy

$ 0.00014137
$ 0.00015049
$ 0.00201687
$ 0.00012065
-0.12%

+0.85%

-0.98%

-0.98%

nick (NICK) sanntidsprisen er $0.0001488. I løpet av de siste 24 timene har NICK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00014137 og et toppnivå på $ 0.00015049, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NICK er $ 0.00201687, mens den rekordlave prisen er $ 0.00012065.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NICK endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, +0.85% over 24 timer og -0.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

nick (NICK) Markedsinformasjon

$ 149.50K
--
$ 149.50K
999.82M
999,821,583.292433
Nåværende markedsverdi på nick er $ 149.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NICK er 999.82M, med en total tilgang på 999821583.292433. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 149.50K.

nick (NICK) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på nick til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på nick til USD ble $ -0.0000249297.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på nick til USD ble $ -0.0000321407.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på nick til USD ble $ +0.00001866598348447558.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.85%
30 dager$ -0.0000249297-16.75%
60 dager$ -0.0000321407-21.59%
90 dager$ +0.00001866598348447558+14.34%

Hva er nick (NICK)

Through its innovative context-aware Inference Synthesis mechanism, Allora's self-improving, decentralized AI network outperforms traditional monolithic models. Unlike basic networks that combine individual predictions without context, Allora uses a forecasting task where AI agents predict the performance of each other's models under current conditions. This approach significantly enhances accuracy, as shown in the provided chart. The dotted black line represents the performance of a basic network, while the solid black line shows the enhanced accuracy achieved by Allora's method. By allowing AI agents to forecast and adjust based on contextual factors, Allora continually improves its predictions, demonstrating a substantial reduction in error over time​​.

nick (NICK) Ressurs

Offisiell nettside

nick Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil nick (NICK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine nick (NICK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for nick.

Sjekk nickprisprognosen nå!

NICK til lokale valutaer

nick (NICK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak nick (NICK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NICK tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om nick (NICK)

Hvor mye er nick (NICK) verdt i dag?
Live NICK prisen i USD er 0.0001488 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NICK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NICK til USD er $ 0.0001488. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for nick?
Markedsverdien for NICK er $ 149.50K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NICK?
Den sirkulerende forsyningen av NICK er 999.82M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNICK ?
NICK oppnådde en ATH-pris på 0.00201687 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NICK?
NICK så en ATL-pris på 0.00012065 USD.
Hva er handelsvolumet til NICK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NICK er -- USD.
Vil NICK gå høyere i år?
NICK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NICK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:16:44 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

