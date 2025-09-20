NFTrade (NFTD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00209966 $ 0.00209966 $ 0.00209966 24 timer lav $ 0.0021286 $ 0.0021286 $ 0.0021286 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00209966$ 0.00209966 $ 0.00209966 24 timer høy $ 0.0021286$ 0.0021286 $ 0.0021286 All Time High $ 2.21$ 2.21 $ 2.21 Laveste pris $ 0.00197081$ 0.00197081 $ 0.00197081 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) +0.24% Prisendring (7D) -1.70% Prisendring (7D) -1.70%

NFTrade (NFTD) sanntidsprisen er $0.0021246. I løpet av de siste 24 timene har NFTD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00209966 og et toppnivå på $ 0.0021286, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NFTD er $ 2.21, mens den rekordlave prisen er $ 0.00197081.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NFTD endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, +0.24% over 24 timer og -1.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NFTrade (NFTD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 99.02K$ 99.02K $ 99.02K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 286.97K$ 286.97K $ 286.97K Opplagsforsyning 46.58M 46.58M 46.58M Total forsyning 135,000,000.0 135,000,000.0 135,000,000.0

Nåværende markedsverdi på NFTrade er $ 99.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NFTD er 46.58M, med en total tilgang på 135000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 286.97K.