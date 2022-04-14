NFTrade (NFTD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NFTrade (NFTD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NFTrade (NFTD) Informasjon NFTrade is the first cross-chain and blockchain-agnostic NFT platform. We are an aggregator of all NFT marketplaces and host the complete NFT lifecycle, allowing anyone to seamlessly create, buy, sell, swap, farm, and leverage NFTs across different blockchains. Using NFTrade, anyone can gain access to the entirety of their NFT, unlocking the total value of the NFT market. NFTrade is currently live on Ethereum, Polygon, Avalanche, and Binance Smart Chain mainnets, with at least two additional mainnet integrations taking place before the end of 2021. Since launching its mainnet marketplace, NFTrade has become the #1 NFT marketplace on Avalanche (and #4 dApp in the entire Avalanche ecosystem by users and trading volume), the #2 NFT marketplace on Polygon, and is quickly becoming one of the go-to marketplaces for Binance Smart Chain and Ethereum NFT collectors, creators, and gamers. NFTrade brings the entire ecosystem to one platform. Offisiell nettside: https://nftrade.com

NFTrade (NFTD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NFTrade (NFTD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 100.90K $ 100.90K $ 100.90K Total forsyning: $ 135.00M $ 135.00M $ 135.00M Sirkulerende forsyning: $ 46.58M $ 46.58M $ 46.58M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 292.41K $ 292.41K $ 292.41K All-time high: $ 2.21 $ 2.21 $ 2.21 All-Time Low: $ 0.00197081 $ 0.00197081 $ 0.00197081 Nåværende pris: $ 0.00216685 $ 0.00216685 $ 0.00216685 Lær mer om NFTrade (NFTD) pris

NFTrade (NFTD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NFTrade (NFTD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NFTD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NFTD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NFTDs tokenomics, kan du utforske NFTD tokenets livepris!

NFTD prisforutsigelse Vil du vite hvor NFTD kan være på vei? Vår NFTD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NFTD tokenets prisforutsigelse nå!

