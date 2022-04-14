Neutrino Index Token (XTN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Neutrino Index Token (XTN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Neutrino Index Token (XTN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Neutrino Index Token (XTN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.02M $ 3.02M $ 3.02M Total forsyning: $ 99.53M $ 99.53M $ 99.53M Sirkulerende forsyning: $ 99.53M $ 99.53M $ 99.53M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.02M $ 3.02M $ 3.02M All-time high: $ 2.52 $ 2.52 $ 2.52 All-Time Low: $ 0.00802108 $ 0.00802108 $ 0.00802108 Nåværende pris: $ 0.02943578 $ 0.02943578 $ 0.02943578 Lær mer om Neutrino Index Token (XTN) pris

Neutrino Index Token (XTN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Neutrino Index Token (XTN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XTN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XTN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XTNs tokenomics, kan du utforske XTN tokenets livepris!

