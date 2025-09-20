Dagens Neutrino Index Token livepris er 0.03193961 USD. Spor prisoppdateringer for XTN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XTN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Neutrino Index Token livepris er 0.03193961 USD. Spor prisoppdateringer for XTN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XTN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om XTN

XTN Prisinformasjon

XTN Offisiell nettside

XTN tokenomics

XTN Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Neutrino Index Token Logo

Neutrino Index Token Pris (XTN)

Ikke oppført

1 XTN til USD livepris:

$0.03193961
$0.03193961$0.03193961
+5.70%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Neutrino Index Token (XTN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:36:18 (UTC+8)

Neutrino Index Token (XTN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02820548
$ 0.02820548$ 0.02820548
24 timer lav
$ 0.03234114
$ 0.03234114$ 0.03234114
24 timer høy

$ 0.02820548
$ 0.02820548$ 0.02820548

$ 0.03234114
$ 0.03234114$ 0.03234114

$ 2.52
$ 2.52$ 2.52

$ 0.00802108
$ 0.00802108$ 0.00802108

+0.20%

+5.77%

-1.11%

-1.11%

Neutrino Index Token (XTN) sanntidsprisen er $0.03193961. I løpet av de siste 24 timene har XTN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02820548 og et toppnivå på $ 0.03234114, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XTN er $ 2.52, mens den rekordlave prisen er $ 0.00802108.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XTN endret seg med +0.20% i løpet av den siste timen, +5.77% over 24 timer og -1.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Neutrino Index Token (XTN) Markedsinformasjon

$ 3.18M
$ 3.18M$ 3.18M

--
----

$ 3.18M
$ 3.18M$ 3.18M

99.62M
99.62M 99.62M

99,620,148.0699
99,620,148.0699 99,620,148.0699

Nåværende markedsverdi på Neutrino Index Token er $ 3.18M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XTN er 99.62M, med en total tilgang på 99620148.0699. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.18M.

Neutrino Index Token (XTN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Neutrino Index Token til USD ble $ +0.00174362.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Neutrino Index Token til USD ble $ -0.0015542261.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Neutrino Index Token til USD ble $ -0.0003185497.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Neutrino Index Token til USD ble $ -0.00839499659274474.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00174362+5.77%
30 dager$ -0.0015542261-4.86%
60 dager$ -0.0003185497-0.99%
90 dager$ -0.00839499659274474-20.81%

Hva er Neutrino Index Token (XTN)

Token, Asset-backed Tokens, Stablecoins, Decentralized Finance (DeFi) USD Stablecoin, Neutrino

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Neutrino Index Token (XTN) Ressurs

Offisiell nettside

Neutrino Index Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Neutrino Index Token (XTN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Neutrino Index Token (XTN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Neutrino Index Token.

Sjekk Neutrino Index Tokenprisprognosen nå!

XTN til lokale valutaer

Neutrino Index Token (XTN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Neutrino Index Token (XTN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XTN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Neutrino Index Token (XTN)

Hvor mye er Neutrino Index Token (XTN) verdt i dag?
Live XTN prisen i USD er 0.03193961 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XTN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XTN til USD er $ 0.03193961. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Neutrino Index Token?
Markedsverdien for XTN er $ 3.18M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XTN?
Den sirkulerende forsyningen av XTN er 99.62M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXTN ?
XTN oppnådde en ATH-pris på 2.52 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XTN?
XTN så en ATL-pris på 0.00802108 USD.
Hva er handelsvolumet til XTN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XTN er -- USD.
Vil XTN gå høyere i år?
XTN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XTN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:36:18 (UTC+8)

Neutrino Index Token (XTN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.