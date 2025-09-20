Neutrino Index Token (XTN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02820548 $ 0.02820548 $ 0.02820548 24 timer lav $ 0.03234114 $ 0.03234114 $ 0.03234114 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02820548$ 0.02820548 $ 0.02820548 24 timer høy $ 0.03234114$ 0.03234114 $ 0.03234114 All Time High $ 2.52$ 2.52 $ 2.52 Laveste pris $ 0.00802108$ 0.00802108 $ 0.00802108 Prisendring (1H) +0.20% Prisendring (1D) +5.77% Prisendring (7D) -1.11% Prisendring (7D) -1.11%

Neutrino Index Token (XTN) sanntidsprisen er $0.03193961. I løpet av de siste 24 timene har XTN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02820548 og et toppnivå på $ 0.03234114, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XTN er $ 2.52, mens den rekordlave prisen er $ 0.00802108.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XTN endret seg med +0.20% i løpet av den siste timen, +5.77% over 24 timer og -1.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Neutrino Index Token (XTN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.18M$ 3.18M $ 3.18M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.18M$ 3.18M $ 3.18M Opplagsforsyning 99.62M 99.62M 99.62M Total forsyning 99,620,148.0699 99,620,148.0699 99,620,148.0699

Nåværende markedsverdi på Neutrino Index Token er $ 3.18M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XTN er 99.62M, med en total tilgang på 99620148.0699. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.18M.