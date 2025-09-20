NeoCortexAI (CORTEX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00446738 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.07% Prisendring (7D) +0.49%

NeoCortexAI (CORTEX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CORTEX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CORTEX er $ 0.00446738, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CORTEX endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.07% over 24 timer og +0.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NeoCortexAI (CORTEX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 54.44K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 286.10K Opplagsforsyning 190.29M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på NeoCortexAI er $ 54.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CORTEX er 190.29M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 286.10K.