Nemo Sum (NEMO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nemo Sum (NEMO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Nemo Sum (NEMO) Informasjon NEMO IS NOBODY, YET EVERYBODY. NEMO SUM FOSTERS A STRONG PRESENCE OF MIND IN THOSE WHO TRUST IN EXTRAORDINARY DEEDS. IT PROMISES WEALTH, KNOWLEDGE AND ANONYMITY. JOIN THE JOURNEY INTO UNCHARTERED WATERS. THOSE WHO HAVE BEEN THROUGH BITTER EXPERIENCES AND TRAVELED FAR ENJOY EVEN THEIR SUFFERINGS AFTER A TIME. Offisiell nettside: https://nemosum.io

Nemo Sum (NEMO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nemo Sum (NEMO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 133.85K Total forsyning: $ 978.67M Sirkulerende forsyning: $ 928.67M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 141.05K All-time high: $ 0.055695 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00014413

Nemo Sum (NEMO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nemo Sum (NEMO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NEMO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NEMO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NEMOs tokenomics, kan du utforske NEMO tokenets livepris!

