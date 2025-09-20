Nemo Sum (NEMO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.055695$ 0.055695 $ 0.055695 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.42% Prisendring (1D) -0.90% Prisendring (7D) +0.69% Prisendring (7D) +0.69%

Nemo Sum (NEMO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NEMO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NEMO er $ 0.055695, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NEMO endret seg med +0.42% i løpet av den siste timen, -0.90% over 24 timer og +0.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nemo Sum (NEMO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 153.19K$ 153.19K $ 153.19K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 161.44K$ 161.44K $ 161.44K Opplagsforsyning 928.67M 928.67M 928.67M Total forsyning 978,667,512.6607183 978,667,512.6607183 978,667,512.6607183

Nåværende markedsverdi på Nemo Sum er $ 153.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NEMO er 928.67M, med en total tilgang på 978667512.6607183. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 161.44K.