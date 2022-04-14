Navigate (NVG8) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Navigate (NVG8), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Navigate (NVG8) Informasjon Navigate is a data marketplace designed for AI agents, offering both digital and physical data infrastructure to facilitate the development and training of artificial intelligence applications. The platform enables users to contribute data in two primary ways: passively, through an automated browser extension, or actively, via structured annotation tasks in a gamified environment. By leveraging blockchain technology, Navigate ensures transparent data transactions while rewarding contributors for their participation. Built on the BASE layer-2 protocol, the marketplace provides scalable and efficient operations. The NVG8 token is used within the ecosystem to facilitate transactions, incentivize contributions, and enable staking programs. Additionally, Navigate is expanding its services by integrating decentralized infrastructure, further enhancing its capacity for data acquisition, storage, and security. Offisiell nettside: https://nvg8.io Teknisk dokument: https://docs.nvg8.io/navigate-documentation-hub/ Kjøp NVG8 nå!

Navigate (NVG8) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Navigate (NVG8), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 552.13K $ 552.13K $ 552.13K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 140.78M $ 140.78M $ 140.78M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.92M $ 3.92M $ 3.92M All-time high: $ 0.055605 $ 0.055605 $ 0.055605 All-Time Low: $ 0.003915 $ 0.003915 $ 0.003915 Nåværende pris: $ 0.00392061 $ 0.00392061 $ 0.00392061 Lær mer om Navigate (NVG8) pris

Navigate (NVG8) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Navigate (NVG8) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NVG8 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NVG8 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NVG8s tokenomics, kan du utforske NVG8 tokenets livepris!

NVG8 prisforutsigelse Vil du vite hvor NVG8 kan være på vei? Vår NVG8 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NVG8 tokenets prisforutsigelse nå!

