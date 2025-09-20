Dagens Navigate livepris er 0.00475686 USD. Spor prisoppdateringer for NVG8 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NVG8 pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Navigate livepris er 0.00475686 USD. Spor prisoppdateringer for NVG8 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NVG8 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Navigate Logo

Navigate Pris (NVG8)

1 NVG8 til USD livepris:

$0.00475678
$0.00475678
-6.20%1D
Navigate (NVG8) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:55:25 (UTC+8)

Navigate (NVG8) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00475479
$ 0.00475479
24 timer lav
$ 0.00507603
$ 0.00507603
24 timer høy

$ 0.00475479
$ 0.00475479

$ 0.00507603
$ 0.00507603

$ 0.055605
$ 0.055605

$ 0.00423214
$ 0.00423214

+0.02%

-6.28%

+1.35%

+1.35%

Navigate (NVG8) sanntidsprisen er $0.00475686. I løpet av de siste 24 timene har NVG8 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00475479 og et toppnivå på $ 0.00507603, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NVG8 er $ 0.055605, mens den rekordlave prisen er $ 0.00423214.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NVG8 endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -6.28% over 24 timer og +1.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Navigate (NVG8) Markedsinformasjon

$ 669.53K
$ 669.53K

--
--

$ 4.76M
$ 4.76M

140.75M
140.75M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Navigate er $ 669.53K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NVG8 er 140.75M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.76M.

Navigate (NVG8) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Navigate til USD ble $ -0.000319167998205384.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Navigate til USD ble $ +0.0000915158.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Navigate til USD ble $ -0.0018495033.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Navigate til USD ble $ -0.029549977537501265.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000319167998205384-6.28%
30 dager$ +0.0000915158+1.92%
60 dager$ -0.0018495033-38.88%
90 dager$ -0.029549977537501265-86.13%

Hva er Navigate (NVG8)

Navigate is a data marketplace designed for AI agents, offering both digital and physical data infrastructure to facilitate the development and training of artificial intelligence applications. The platform enables users to contribute data in two primary ways: passively, through an automated browser extension, or actively, via structured annotation tasks in a gamified environment. By leveraging blockchain technology, Navigate ensures transparent data transactions while rewarding contributors for their participation. Built on the BASE layer-2 protocol, the marketplace provides scalable and efficient operations. The NVG8 token is used within the ecosystem to facilitate transactions, incentivize contributions, and enable staking programs. Additionally, Navigate is expanding its services by integrating decentralized infrastructure, further enhancing its capacity for data acquisition, storage, and security.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Navigate (NVG8) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Navigate Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Navigate (NVG8) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Navigate (NVG8) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Navigate.

Sjekk Navigateprisprognosen nå!

NVG8 til lokale valutaer

Navigate (NVG8) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Navigate (NVG8) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NVG8 tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Navigate (NVG8)

Hvor mye er Navigate (NVG8) verdt i dag?
Live NVG8 prisen i USD er 0.00475686 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NVG8-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NVG8 til USD er $ 0.00475686. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Navigate?
Markedsverdien for NVG8 er $ 669.53K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NVG8?
Den sirkulerende forsyningen av NVG8 er 140.75M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNVG8 ?
NVG8 oppnådde en ATH-pris på 0.055605 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NVG8?
NVG8 så en ATL-pris på 0.00423214 USD.
Hva er handelsvolumet til NVG8?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NVG8 er -- USD.
Vil NVG8 gå høyere i år?
NVG8 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NVG8 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:55:25 (UTC+8)

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.