24-timers prisendringsintervall: $ 0.00475479 $ 0.00475479 $ 0.00475479 24 timer lav $ 0.00507603 $ 0.00507603 $ 0.00507603 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00475479$ 0.00475479 $ 0.00475479 24 timer høy $ 0.00507603$ 0.00507603 $ 0.00507603 All Time High $ 0.055605$ 0.055605 $ 0.055605 Laveste pris $ 0.00423214$ 0.00423214 $ 0.00423214 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -6.28% Prisendring (7D) +1.35% Prisendring (7D) +1.35%

Navigate (NVG8) sanntidsprisen er $0.00475686. I løpet av de siste 24 timene har NVG8 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00475479 og et toppnivå på $ 0.00507603, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NVG8 er $ 0.055605, mens den rekordlave prisen er $ 0.00423214.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NVG8 endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -6.28% over 24 timer og +1.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Navigate (NVG8) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 669.53K$ 669.53K $ 669.53K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.76M$ 4.76M $ 4.76M Opplagsforsyning 140.75M 140.75M 140.75M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Navigate er $ 669.53K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NVG8 er 140.75M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.76M.