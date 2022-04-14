My Token (MTK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i My Token (MTK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

My Token (MTK) Informasjon A cow memecoin $MTK My Token born from eliza GitHub code pumpfun.ts. The Cow $MTK (My token) is the first successful test token created using ai16z pumpfun.ts code from Eliza’s GitHub. This code is designed to let All AI agents create and launch their own pumpfun tokens. $MTK was a key test token to make sure that codes worked , making it the starting point for future AI-driven token launches and showing a new way AI can be part of the crypto world. Offisiell nettside: https://cowmtk.ai Kjøp MTK nå!

My Token (MTK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for My Token (MTK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 26.26K $ 26.26K $ 26.26K Total forsyning: $ 998.16M $ 998.16M $ 998.16M Sirkulerende forsyning: $ 998.16M $ 998.16M $ 998.16M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 26.26K $ 26.26K $ 26.26K All-time high: $ 0.00198693 $ 0.00198693 $ 0.00198693 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om My Token (MTK) pris

My Token (MTK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak My Token (MTK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MTK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MTK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MTKs tokenomics, kan du utforske MTK tokenets livepris!

MTK prisforutsigelse Vil du vite hvor MTK kan være på vei? Vår MTK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MTK tokenets prisforutsigelse nå!

