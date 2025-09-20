My Token (MTK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00198693$ 0.00198693 $ 0.00198693 Laveste pris $ 0.00001921$ 0.00001921 $ 0.00001921 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -6.07% Prisendring (7D) -6.07%

My Token (MTK) sanntidsprisen er $0.00002631. I løpet av de siste 24 timene har MTK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MTK er $ 0.00198693, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001921.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MTK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -6.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

My Token (MTK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.26K$ 26.26K $ 26.26K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.26K$ 26.26K $ 26.26K Opplagsforsyning 998.16M 998.16M 998.16M Total forsyning 998,157,337.930687 998,157,337.930687 998,157,337.930687

Nåværende markedsverdi på My Token er $ 26.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MTK er 998.16M, med en total tilgang på 998157337.930687. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.26K.