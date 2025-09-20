Dagens My Token livepris er 0.00002631 USD. Spor prisoppdateringer for MTK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MTK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens My Token livepris er 0.00002631 USD. Spor prisoppdateringer for MTK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MTK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

My Token Pris (MTK)

1 MTK til USD livepris:

--
----
0.00%1D
USD
My Token (MTK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:20:29 (UTC+8)

My Token (MTK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00198693
$ 0.00198693$ 0.00198693

$ 0.00001921
$ 0.00001921$ 0.00001921

--

--

-6.07%

-6.07%

My Token (MTK) sanntidsprisen er $0.00002631. I løpet av de siste 24 timene har MTK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MTK er $ 0.00198693, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001921.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MTK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -6.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

My Token (MTK) Markedsinformasjon

$ 26.26K
$ 26.26K$ 26.26K

--
----

$ 26.26K
$ 26.26K$ 26.26K

998.16M
998.16M 998.16M

998,157,337.930687
998,157,337.930687 998,157,337.930687

Nåværende markedsverdi på My Token er $ 26.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MTK er 998.16M, med en total tilgang på 998157337.930687. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.26K.

My Token (MTK) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på My Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på My Token til USD ble $ +0.0000013417.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på My Token til USD ble $ -0.0000083591.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på My Token til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0000013417+5.10%
60 dager$ -0.0000083591-31.77%
90 dager$ 0--

Hva er My Token (MTK)

A cow memecoin $MTK My Token born from eliza GitHub code pumpfun.ts. The Cow $MTK (My token) is the first successful test token created using ai16z pumpfun.ts code from Eliza’s GitHub. This code is designed to let All AI agents create and launch their own pumpfun tokens. $MTK was a key test token to make sure that codes worked , making it the starting point for future AI-driven token launches and showing a new way AI can be part of the crypto world.

My Token (MTK) Ressurs

Offisiell nettside

My Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil My Token (MTK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine My Token (MTK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for My Token.

Sjekk My Tokenprisprognosen nå!

MTK til lokale valutaer

My Token (MTK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak My Token (MTK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MTK tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om My Token (MTK)

Hvor mye er My Token (MTK) verdt i dag?
Live MTK prisen i USD er 0.00002631 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MTK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MTK til USD er $ 0.00002631. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for My Token?
Markedsverdien for MTK er $ 26.26K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MTK?
Den sirkulerende forsyningen av MTK er 998.16M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMTK ?
MTK oppnådde en ATH-pris på 0.00198693 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MTK?
MTK så en ATL-pris på 0.00001921 USD.
Hva er handelsvolumet til MTK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MTK er -- USD.
Vil MTK gå høyere i år?
MTK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MTK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:20:29 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.