MXNB Pris (MXNB)
MXNB (MXNB) sanntidsprisen er $0.054115. I løpet av de siste 24 timene har MXNB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.05389 og et toppnivå på $ 0.054403, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MXNB er $ 0.063759, mens den rekordlave prisen er $ 0.04638506.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MXNB endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.15% over 24 timer og +1.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på MXNB er $ 1.30M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MXNB er 24.11M, med en total tilgang på 24113149.01821. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.30M.
I løpet av i dag er prisendringen på MXNB til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på MXNB til USD ble $ +0.0044926273.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på MXNB til USD ble $ -0.0008430521.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på MXNB til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-0.15%
|30 dager
|$ +0.0044926273
|+8.30%
|60 dager
|$ -0.0008430521
|-1.55%
|90 dager
|$ 0
|--
MXNB Stablecoin is a cutting-edge, fiat-collateralized stablecoin designed to bridge the gap between traditional finance and blockchain technology. MXNB is backed by the Mexican Peso (MXN) and built on the Ethereum ERC-20 standard, ensuring seamless compatibility with a variety of wallets and exchanges. Imagine enabling seamless cross-border transactions for multinational corporations, providing instant settlement and liquidity for trade finance, or offering a stable, secure investment vehicle for institutional investors seeking exposure to the Mexican market—all with the efficiency and reliability of MXNB. Financial Inclusion: MXNB aims to revolutionize the digital economy by providing a stable, efficient medium for international transactions, remittances, and commerce. By leveraging blockchain technology, MXNB ensures real-time settlement and reduced transaction costs. Regulatory Compliance: MXNB adheres to international AML/CFT standards, ensuring secure and compliant transactions. Market Entry: Although MXNB tokens are not yet available on exchanges listed on CoinGecko, updates will be provided as soon as the token is launched and available for trading. Expected Launch: Stay informed about the launch and price movements of MXNB by adding it to your CoinGecko watchlist. With a strategic roadmap in place, MXNB is set to become a pivotal player in the financial services industry, offering robust interoperability across financial platforms.
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.