MXNB (MXNB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.05389 24 timer høy $ 0.054403 All Time High $ 0.063759 Laveste pris $ 0.04638506 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.15% Prisendring (7D) +1.67%

MXNB (MXNB) sanntidsprisen er $0.054115. I løpet av de siste 24 timene har MXNB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.05389 og et toppnivå på $ 0.054403, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MXNB er $ 0.063759, mens den rekordlave prisen er $ 0.04638506.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MXNB endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.15% over 24 timer og +1.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MXNB (MXNB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.30M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.30M Opplagsforsyning 24.11M Total forsyning 24,113,149.01821

